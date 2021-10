Green Pass, rubate chiavi per creare qr code: disastro, ora verranno annullati

Green Pass qr code, rubate le chiavi per generare il codice

Incredibile ma vero. Alcune chiavi che permettono la generazione del Green Pass europeo sarebbero state sottratte e con quelle sarebbero stati pubblicati e diffusi in rete programmi per creare certificati falsi. È quanto scrive l’Ansa citando “fonti qualificate italiane”. Secondo quanto si apprende si sarebbe già deciso di annullare tutti i pass generati con quelle chiavi.

In mattinata, inoltre, sarebbero in programma una serie di riunioni a livello europeo tra tutti i soggetti tecnici interessati per un'analisi approfondita della situazione. Non si conosce al momento il numero dei codici sottratti. Sono in corso accertamenti.

Green Pass Italia salvi, invalidati tutti i quelli generati con quei codici sottratti

Non sarebbe avvenuto in Italia il furto delle chiavi che consentono la generazione dei Green Pass: secondo quanto si apprende, dai primi accertamenti effettuati, non risulterebbero infatti attacchi informatici alla Sogei, la società di Information tecnology del ministero dell'Economia che per l'Italia fornisce i codici per generare i certificati verdi. L'attacco potrebbe dunque aver riguardato un omologo ente di un altro paese europeo. Al momento, viene comunque ribadito le chiavi che sono state sottratte sono state annullate e, di conseguenza, sono stati invalidati tutti i Green Pass generati con quei codici.