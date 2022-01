Inghilterra fuori dal Covid? BoJo in isolamento: "L'ultima figlia è positiva"

Lo stop alle restrizioni anti-Covid entrerà in vigore solo il 26 gennaio

La figlia di Boris Johnson è positiva al Covid e il Premier inglese è stato costretto ad andare in quarantena, seguendo il protocollo del quale ha appena annunciato l’eliminazione. Secondo quando riferito dal “Daily Mail”, l’ultimogenita di “BoJo” - Romy Iris Charlotte, di soli 6 settimane – sarebbe risultata positiva al Coronavirus, costringendo il leader inglese ad isolarsi secondo quanto previsto dalle regole ancora in vigore fino al 26 gennaio. Solo in tale data, infatti, entrerà in vigore il nuovo regime appena annunciato da Johnson, che prevede l’addio a ogni restrizione – dal Green Pass alle mascherine – anche per i positivi.

Secondo le indiscrezioni la bambina oggi starebbe meglio e ancora non ci sono conferme ufficiali alla notizia, ma nel caso fosse confermata sarebbe l’ennesimo guaio per il Premier inglese, attualmente alle prese con lo scandalo suscitato dai suoi festini durante il lockdown.

Durante la prima ondata del Covid, Johnson era stato contagiato ed era finito per tre giorni in terapia intensiva durante la prima ondata di Covid. Anche la sua terza e attuale moglie, Carrie, ha avuto il Covid. Attualmente “BoJo” è protetto da tre dosi di vaccino, ma in quanto a polemiche pare davvero non esserci scudo sufficientemente efficace.

Sul tema, leggi anche:

Johnson: "Stop Green Pass, smartworking e mascherine in classe"

Inghilterra: addio a Green Pass, mascherine e tutte le restrizioni antiCovid

Boris Johnson, party di 100 travestiti da BoJo davanti a Downing Street. VIDEO

Quando finirà il Covid? Ricciardi "A ottobre nuova ondata e scelte impopolari"