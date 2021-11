Omicron, G7 Salute: "Molto trasmissibile. L'Oms: "Sudafricana crescerà ancora"

Omicron, l'Oms: "La variante sudafricana crescerà ancora"

La convinzione tra i 7 più grandi Paesi del mondo è che la variante omicron è destinata a crescere. Questo è emerso dal vertice straordinario che è andato in scena tra i ministri della Salute in videoconferenza. L'Oms ha ribadito il concetto: "Il virus è molto trasmissibile ed è destinato a diffondersi sempre di più". La Gran Bretagna - si legge sul Fatto Quotidiano - ha deciso di accelerare sulle terze dosi e ieri ha annunciato che le farà a tutti gli over 18 e non solo agli over 40, anche a tre mesi (e non più sei) dalla seconda somministrazione. E per i fragili in Uk si parte con la quarta dose. L’Italia invece comincia, dal 23 dicembre, l’immunizzazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, come conferma il professor Franco Locatelli del Comitato tecnico scientifico.

I ministri del G7 - prosegue il Fatto - hanno anche confermato “l’alta trasmissibilità” della variante Omicron ma non si conosce ancora la misura del pericolo, se cioè sia più trasmissibile della Delta e destinata a prevalere, mentre sembra escluso che conduca a quadri clinici più severi. Il presidente Usa, Joe Biden, venerdì aveva ribadito: “Invito tutti i Paesi che si incontrano la prossima settimana per la riunione ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ad accettare la sfida degli Usa di una sospensione dei brevetti sui vaccini per il Covid-19”.

LEGGI ANCHE

Covid, Omicron meno grave? Per Goldman rilancia la crescita