Covid, isolata la variante Omicron 4. All'ospedale San Gerardo di Monza

Omicron 4, fino ad oggi non era ancora stata sequenziata in Italia



E' stata isolata e genotipizzata presso il laboratorio di microbiologia dell'ospedale San Gerardo di Monza, diretto dalla dott.ssa Annalisa Cavallero, la variante BA.4, la nuova sottovariante di Omicron al vaglio dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms). La nuova variante del virus Sars-CoV-2 e' stata identificata poche ore fa e fino ad oggi non era ancora stata sequenziata in Italia. Il laboratorio, che porta quotidianamente avanti il lavoro di genotipizzazione del virus, e' inserito nella rete lombarda e italiana dei laboratori che si occupano di identificazione e isolamento delle varianti.



"Trovare con rapidita' varianti e' fondamentale per improntare al meglio le cure - sottolinea il direttore generale della Asst Monza Silvano Casazza -. In questa particolare circostanza sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro laboratorio, tra i primi in Italia per qualita'". "Mi complimento con il laboratorio di microbiologia dell'ospedale San Gerardo di Monza - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti - una vera eccellenza della ricerca e che conferma la vigilanza attenta e massima che Regione Lombardia mantiene sul Covid-19".

