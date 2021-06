Riaperture, caffè al bancone e ristoranti al chiuso in tavolate. Ora si può

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma il Paese è decisamente ripartito. Il segnale arriva dalle ultime decisioni del governo che ha dato il via libera alle vere riaperture. Da oggi si potrà tornare a bere il caffè all'interno dei bar e a mangiare nei ristoranti anche al chiuso. Via libera anche per pub e gelaterie. Da ieri Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia sperimentano il ritorno a una libertà quasi piena. E fanno da apripista a tutte le altre regioni che pian piano passeranno in zona bianca: dal 7 giugno Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria e dal 14 Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia di Trento. Nelle tre regioni bianche - si legge sul Corriere della Sera - valgono solo le regole di comportamento: mascherina obbligatoria e distanziamenti. Non c’è coprifuoco e riapre tutto, a eccezione delle discoteche.

I ristoranti - prosegue il Corriere - possono accogliere i clienti all’aperto e al chiuso sia a pranzo che a cena. Si deve rispettare «un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno un metro di separazione negli ambienti all’aperto». Deve essere esposto il numero massimo di capienza. Non c’è un numero massimo di persone che devono essere sedute al tavolo. Gli esercizi di ristorazione più piccoli, che non avevano dehors per i tavoli ed erano quindi costretti a praticare soltanto l’asporto, potranno tornare a ricevere i clienti nei loro locali. Bar e ristoranti potranno restare aperti tutto il giorno, l’unico limite che rimane è quello del coprifuoco notturno, non in vigore in zona bianca, che è stato fissato attualmente alle ore 23, e che sarà portato alla mezzanotte già il prossimo 7 giugno, e poi completamente abolito il 21 giugno.