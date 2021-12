Scuola, Bianchi smonta ipotesi Sileri: "Prorogare vacanze di Natale è errore"

Bianchi: "Prorogare vacanze di Natale è un errore". Il ministro dell'istruzione replica all'ipotesi di Sileri

Allungare le vacanze di Natale per frenare il Covid-19 "è una misura sbagliata". A dirlo è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in risposta all'ipotesi lanciata ieri dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, di slittare di due settimane il rientro a scuola degli studenti, in caso di picco della variante Omicron. Bianchi sottolinea che la scuola è "il comparto che con più passione ha risposto all'invito alla vaccinazione, il 96% del personale era già vaccinato prima dell'obbligo, i ragazzi più grandi sono vaccinati all'86%", ha detto Bianchi. "I positivi dentro le scuole sono un numero limitato, allo 0,50%, le classi in quarantena sono 10mila su 400mila quindi il 2,5%, il problema è cosa succede fuori dalla scuola. E ancora una volta la risposta è la vaccinazione".