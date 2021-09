Scuola, è già tempo di Dad. In Alto Adige per 8 classi è scattata la misura

Scuola, è già tempo di Dad. Alto Adige, per 8 classi è scattata la misura

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. La conferma arriva dall'Alto Adige, la prima Regione a far tornare gli studenti a scuola. Dopo una sola settimana di lezioni in presenza già per 8 classi è scattata la Dad. La decisione - si legge sul Corriere della Sera - è stata presa per i casi di positività al Covid riscontrati tra gli alunni attraverso lo screening altoatesino. Secondo Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione, questi casi, individuati grazie ai test sugli studenti, «confermano l’assoluta necessità di rafforzare ed estendere i sistemi di monitoraggio e tracciamento all’interno degli istituti». Al momento si prevedono circa 110 mila tamponi salivari al mese nelle cosiddette scuole sentinella: una cifra che dovrebbe arrivare ad «almeno 500 mila a settimana», spiega Sasso.

In Provincia di Bolzano - prosegue il Corriere - non è indifferente la presenza no vax (la percentuale di vaccinati è al 67,5% contro la media nazionale del 74,4%) ma, se emerge un solo positivo nel gruppo classe, la Dad scatta solo per chi non partecipa allo screening permanente con i test nasali, e per loro la quarantena è di 14 giorni, più lunga che per gli altri. Per capire se il sistema reggerà in tutto il Paese, bisogna comunque aspettare l’apertura effettiva di tutte le scuole: la maggior parte delle regioni ha iniziato il 13 settembre, ieri ha aperto la Sardegna, oggi tocca a Liguria, Marche, Molise e Toscana, domani a Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, ultima la Calabria, il 20 settembre.