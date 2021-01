Ue, altre 300 mln di dosi del vaccino BioNTech. "Pfizer è il cavallo giusto"

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato in una conferenza stampa che "L'Ue ha raggiunto l'accordo con BioNTech per avere altre 300 mln dosi del vaccino contro il Covid-19 con l'azienda BioNTech, per arrivare così a un ordine totale di 600 mln di dosi". La von der Leyen ha inoltre espresso la sua completa fiducia nella Pfizer perché “la capacità di produzione di BioNTech/Pfizer sta incrementando” e “grazie a ciò è stato possibile estendere il contratto”, quindi “ciò dimostra che era la cosa giusta da fare scommettere su questo cavallo, includendo BioNTech/Pfizer nel nostro portafogli di sei tipologie di vaccini”.

Dosi già sufficienti per 80% europei

Sommando le dosi a disposizione nei prossimi mesi tra il vaccino BioNTech/Pfizer e Moderna, l’Ue dispone già di “dosi per 380 milioni di cittadini, più dell’80% della popolazione europea”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "In totale abbiamo siglato sei contratto per un totale di 2,3 miliardi di dosi", ha aggiunto

Vaccini prima a persone over-65

“Una strategia di vaccinazione vuol dire che bisogna fissare priorità e, come indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità, noi abbiamo raccomandato di vaccinare prima le persone di età superiore ai 65”.