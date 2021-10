Vaccini, Ema verso via libera anche ai bambini. Fascia 5-11 anni da dicembre

Vaccini, Ema verso via libera ai bambini. Fascia 5-11 anni da dicembre

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupa la situazione nel Regno Unito, dove la nuova ondata di contagi e morti sta allarmando il premier Boris Johnson. Si fa strada una nuova mutazione della variante delta. Anche per questo l'Ema ha deciso di accelerare e sta per dare il via libera - si legge sulla Stampa - ai vaccini anche per gli under 12. Un passo decisivo nella direzione dell’immunità di gregge. "Serve il 95% di popolazione protetta". A dicembre, salvo intoppi, si potranno iniziare a vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. I dati della sperimentazione a dosaggio ridotto prodotti dalla Pfizer sono giudicati positivamente dall’Ema, che attenderà a novembre l’invio di un altro studio ancora più approfondito richiesto dall’Fda americana prima di dare il via libera definitivo.

Alzando così non di poco - prosegue la Stampa - l’asticella della popolazione vaccinata, che oggi considerando anche gli under 12 e chi è realmente protetto con entrambe le dosi in Italia è del 74,5% e non dell’85,9%, come risulta calcolando solo gli over 12 e gli immunizzati anche con una sola dose. Per questo all’Ema hanno fretta di ampliare il prima possibile la platea dei vaccinabili. Nei primi mesi del 2022 potrebbe essere estesa anche a quelli di età pediatrica. "Uno studio sui piccoli da 6 mesi a 5 anni è in corso e i dati sono attesi alla fine del quadrimestre", informano dalla Pfizer, anche se per l’autorizzazione ci vorrà più tempo.