Vaccini, errore ripetuto 17 volte. AstraZeneca ad under 60, tutti in ospedale

Vaccini, errore ripetuto 17 volte. AstraZeneca ad under 60: ricoverati

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante i numeri siano in calo. Preoccupano due fattori, la varinate delta dilagante in Gran Bretagna e la campagna vaccinale che ha subito un forte rallentamento dovuto a diversi fattori. In particolare la contraddittoria comunicazione da parte delle autorità sanitarie sul mix di vaccini e su AstraZeneca. Proprio il siero anglo-svedese è finito ancora una volta nel mirino, per un errore alla Asl di Nole Canavese (Torino). Al centro vaccinale - si legge sulla Stampa - 19 persone invece di ricevere la prima dose di vaccino Pfizer, come indicato dal governo, hanno avuto AstraZeneca. Diciassette di loro hanno meno di 60 anni e solo due sono over 60, tutti residenti nel Ciriacese, ad una ventina di chilometri da Torino. «L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati» – fa sapere l’Asl To4, attraverso un comunicato stampa diramato dalla Regione in tarda serata, a sei giorni dall’accaduto. Attivata la presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl con un contatto quotidiano, un monitoraggio ematochimico. Tutto questo per estrema cautela».

Quasi tutti - prosegue la Stampa - sono stati o stanno ancora male e sono monitorati, quotidianamente, dall’Asl To4. «Mio figlio, che ha 38 anni, da cinque giorni soffre e ha dolori dappertutto» - racconta uno dei genitori dei giovani coinvolti. Si sfoga: «Al di là dei sintomi mio figlio è molto preoccupato per le conseguenze che potrebbe avere questo tipo di vaccino se inoculato agli under 40, come è stato dimostrato dagli esperti. Mi stupisco come, per i livelli di controllo che dovrebbe avere la sanità in un processo così importante quale è la campagna vaccinale, possano succedere errori del genere, davvero è incredibile».