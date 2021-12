Vaccini, il problema terza dose: Pfizer scarseggia, rischio attesa di un mese

Vaccini, terza dose: poche fiale Pfizer rimaste. Lunghe liste d'attesa

L'Italia ha raggiunto la cifra record di 100 mln di dosi somministrate di vaccino anti Coronavirus dall'inizio della campagna. Gli ultimi resistenti sono 6,1 milioni: impauriti, diffidenti, ideologicamente convinti che sia meglio non farlo. Ma sono anche - si legge sul Corriere della Sera - 600 mila in meno rispetto a 20 giorni fa. Ieri le somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale hanno superato quota 100 milioni; nell’ultimo aggiornamento delle 19 mancavano appena 36 mila punture che verranno contabilizzate solo oggi dalle regioni. Un successo per la campagna di immunizzazioni, il cui andamento in questi mesi è stato influenzato anche dalle strategie del governo. Ora, però, c’è il rischio che si presenti un collo di bottiglia: molti chiedono di fare la terza dose con Pfizer, le cui scorte si sono ridotte a 2,5 milioni. Se tutti dovessero impuntarsi sul preparato tedesco-americano, i tempi di attesa per riceverlo potrebbero arrivare a un mese. Molti scettici sul mix con Moderna.

L’efficacia vaccinale - prosegue il Corriere - ha cominciato a scendere in tutte le fasce d’età intorno a novembre, per le terze dosi si è deciso quindi un anticipo a 5 mesi dal richiamo, i non vaccinati erano ancora 6,7 milioni lo scorso 19 novembre. Il 24 ecco la terza stretta: il governo decide per il Green Pass rafforzato dal 6 dicembre per tutte le attività sociali, escludendo il tampone come mezzo per ottenerlo. Il report del Commissario registra il 3 dicembre 414 mila non vaccinati tra i 70 e i 79 anni (quasi 115 mila in meno di settembre), circa 690 mila «scoperti» tra i 60 e i 69 anni (257 mila in meno di metà settembre), 1 milione 130 mila trai50ei59 anni (oltre 568 mila meno di due mesi prima). L’effetto è immediato.

