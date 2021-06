Vaccini, medici smentiscono Draghi. "Test anticorpi dopo 1° dose? Inutile"

Vaccini, medici smentiscono Draghi. "Test anticorpi? Inutile"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura anche se tutti gli indicatori sono in calo da giorni. Oltre alla variante delta, molto diffusa in Gran Bretagna, preoccupa l'incertezza sulla campagna vaccinale, che dopo i tanti messaggi contraddittori lanciati, ha subito un rallentamento. Tra questi - si legge sul Fatto Quotidiano - c'è stato quello del presidente del Consiglio Mario Draghi. Che aveva spiegato di aver sviluppato un basso livello di anticorpi, da qui la scelta di ricorrere a un vaccino mRna, e quindi di fare il mix di dosi, avendo ricevuto per primo il siero anglo-svedese AstraZeneca.

Una signora coetanea del premier con un'amica ha seguito la dritta. Ma all'hub è stata gelata dai medici: "Non si può fare, l’affermazione di Draghi è stata un errore di comunicazione”. “È una procedura che non viene raccomandata - spiega Fortunato Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’Istituto superiore di Sanità al Fatto. I test sierologici danno dei risultati orientativi, perché nessun ente internazionale ha ancora determinato per il Covid-19 lo standard del livello di anticorpi, quello che in termini tecnici viene definito correlato di protezione. Non esiste un valore internazionalmente riconosciuto".