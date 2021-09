Vaccini, terza dose e antinfluenzale insieme. Speranza ha dato il via libera

Vaccini, terza dose e antinfluenzale insieme. Speranza dà il via libera

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Per questo il governo ha deciso di accelerare con la terza dose dei vaccini per anziani e fragili. Ma è in arrivo un'ulteriore svolta: il ministro Speranza - si legge sulla Stampa - sta per dare il via libera all'anti-Covid fatto in contemporanea con l'antinfluenzale. "Aspettiamo che si concluda l’istruttoria perché l’abbinamento non è nella scheda tecnica dei due vaccini anti-Covid a Rna-messaggero», riferisce una voce autorevole del dicastero di Speranza. Tradotto: a breve l’Aifa darà l’ok, una volta terminato di esaminare i dati, più che favorevoli, forniti dalle aziende produttrici che hanno sperimentato su un campione di vaccinati gli effetti della somministrazione in simultanea.

Il Lazio - prosegue la Stampa - però non aspetta. "Dal 4 ottobre siamo pronti a partire, evitando così a tanti anziani ultraottantenni di doversi sottoporre allo stress del doppio spostamento per immunizzarsi», conferma l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. Che sulla scelta sente di avere le spalle coperte. «Abbiamo già avuto il parere favorevole dello Spallanzani, che in materia è un faro». A dire si all’uno-due anti-Covid e antinfluenzale è anche un’autorità del calibro di Anthony Fauci, l’immunologo consigliere della Casa Bianca. "Non occorre far passare alcun intervallo di tempo tra la vaccinazione contro l’influenza e quella anti Covid-19, con la terza dose. Ciò che conta - ha detto ieri alla Cnn - è solo fare entrambe le immunizzazioni appena possibile. E se ciò significa farsi fare un’iniezione in un braccio e l’altra allo stesso momento nell’altro, questo va benissimo".