Votare con il Covid sarà possibile? Come votare se si è positivi

Votare alle elezioni se si è positivi al Covid è possibile? Scopri tutti i dettagli e la spiegazione nel nostro approfondimento

Il diritto di voto è sancito anche per le persone attualmente affette da Covid-19. Per i malati però le regole per queste elezioni 2022 sono differenti rispetto a quelle previste per gli altri cittadini (qui tutti i dettagli su come votare). I soggetti in quarantena non esprimeranno però la loro preferenza per corrispondenza come gli elettori all'estero o per procura ma potranno farlo personalmente, seguendo precauzioni molto simili a quelle adottate in passato durante i mesi più intensi della pandemia.

Votare con il Covid: a chi è permesso

"Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento. Come fatto nelle ultime elezioni, c'è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme. Anche per queste elezioni il voto domiciliare c'è e lo si può usare anche in questo caso. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza", ha dichiarato il 31 agosto a Radio Capital il Ministro della Salute uscente, Roberto Speranza. In quella giornata è stata ridotta con una circolare a 5 giorni la quarantena per i positivi.

Possono votare con il Covid:

Quarantena : contatti stretti di persone in quarantena esposte al SARS-CoV-2 ma asintomatiche senza conferma di positività

: contatti stretti di persone in quarantena esposte al SARS-CoV-2 ma asintomatiche senza conferma di positività Isolamento fiduciario : persone con sintomi per cui è stata accertata la positività al SARS-CoV-2 o soggetti comunque positivi che non necessitano di particolare cure (positivi asintomicatici o paucisintomatici)

: persone con sintomi per cui è stata accertata la positività al SARS-CoV-2 o soggetti comunque positivi che non necessitano di particolare cure (positivi asintomicatici o paucisintomatici) Trattamento domiciliare: soggetti positivi al SARS-CoV-2 sintomatici e in trattamento per l'infezione da Coronavirus

Chi non può recarsi al seggio perché soffre di Covid-19 deve inviare al Comune in cui è iscritto alle liste elettorali una dichiarazione in cui esprime la volontà di votare a domicilio con indicati l'indirizzo del luogo in cui è in quarantena, un certificato di positività rilasciato da un medico nei 14 giorni che precedono il voto (quindi dall'11 settembre fino al 25 settembre).

Votare con il Covid: come fare

Ora che abbiamo appurato che votare con il Covid è possibile, ecco le diverse modalità a seconda della tipologia di quarantena o trattamento a cui si è sottoposti: