Al Bano operato alle corde vocali ma Loredana Lecciso non c'è a sostenerlo

Al Bano si opera alle corde vocali ma al suo fianco non c'era la compagna Loredana Lecciso

Al Bano si è sottoposto una operazione alle corde vocali per una disfonia, ovvero una profonda raucedine. "Ultimamente la mia voce non era più quella di prima ed era fonte di preoccupazione. - ha raccontato Di Più TV - Adesso ho le corde vocali forti come dei tronchi d’albero. A Sanremo la mia voce risuonerà ovunque, meglio di prima". Peccato che poi però Carlo Conti abbia deciso di escluderlo dalla kermesse.

Al suo fianco non c'era Loredana Lecciso ma nessuna polemica. "Mi sono sottoposta a un intervento alla pelle: - ha spiegato la soubrette a Di Più TV - dovevo togliere una neoformazione alla schiena che non era piaciuta al medico e che ora stanno analizzando in laboratorio, per capire se era maligna o no".

"Al Bano e io, comunque, siamo sempre stati in contatto e sono davvero felice che si sia sottoposto a questo intervento, - continua Loredana Lecciso - perché effettivamente era da un po’ che non stava benissimo. Ora è pronto per nuove, meravigliose avventure".