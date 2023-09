Alessia Marcuzzi, vacanze a Capri con le amiche: un partner può aspettare

Alessia Marcuzzi trascorre delle serene vacanze a Capri in compagnia di alcune amiche. Al momento non c'è posto per un uomo

In attesa della nuova edizione di Boomerissima (31 ottobre su Rai2), Alessia Marcuzzi si è concessa una vacanza rilassante a Capri con le amiche. Come riporta Chi con il suo reportage fotografico, la showgirl ha preso parte a un vero e proprio tour culinario partito dal Riccio, seguito da Paolino, poi allo Scoglio a Nerano e finito allo Zuma. Al suo fianco l'immancabile Marcella Caiazzo, location manager e sua storica amica. Alessia ha scoperto un vero e proprio amore per l'isola, che visita spesso anche solo per un weekend.

Al fianco di Alessia Marcuzzi al momento c'è spazio solo per gli affetti più stretti e non per un uomo. La showgirl infatti fatica a ed è totalmente concentrata sul lavoro. Non a caso ha scelto solo progetti che le permettano di non spostarsi troppo dalla figlia 12enne Mia avuta con Simone Inzaghi, attuale allentatore dell'Inter.

La conduttrice è già negli studi di Dear di Roma per le prove e riunioni con gli autori e si perpara al lancio dei nuovi lip kit del suo brand di cosmetici Luce Beauty. Il suo sogno sarebbe poi quello di realizzare un programma con tutte le sue amiche come protagonista, da Marcella fino a Ezia (moglie dell'ex calciatore Baronio), la sua stylist Claudia Scutti, Laura Pausini, Luciana Lettizzetto, Elena Santarelli e Francesca Fagnani.