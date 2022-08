Ambra Angiolini festeggia 30 anni di tv e dice: "Non ho bisogno di un amore"

Ambra Angiolini presto nei panni di giudice di "X Factor", racconta i suoi 30 anni di carriera

Dagli esordi in Tv con "Non è la Rai" sono passati 30 lunghi anni. Oggi, Ambra Angiolini, che a breve vestirà i panni di giudice del talent "X Factor", in un'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair racconta che essere presa come modello per tante donne le fa piacere, ma - attenzione - non è questo il suo scopo.

Ambra dagli esordi all'unico fallimento: il matrimonio con il cantante Francesco Renga



Ambra Angiolini è quell'asolescente sfrontata, con la frangetta, ormai divenuta il suo un marchio di fabbrica, che Gianni Boncompagni ha voluto nel programma, chiarisce una volta per tutte come ha superato le sue paure e ammette di aver avuto un unico vero fallimento nella sua vita: la fine del matrimonio con il cantante Francesco Renga, cui sono nati i due figli Iolanda e Leonardo. Tutto il resto per Ambra sono solo le voci del gossip, che nell'arco del tempo, hanno solo amplificato alcuni momenti delicati della su vita privata.

Ambra e l'amore... che non deve esserci per forza



Mentre, circa l'amore, Ambra Angiolini ammette: "Non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, nè la fine di un amore per stare male". Anzi, continua: "Il mio cuore batte a prescindere". Soprattutto ora all'età di 45 anni Ambra riesce a dirsi brava,nonostante certi errori di valutazione, anche in amore: "Noi donne non sempre troviamo o offriamo l’amore della vita. Certe volte pensavi fosse amore e invece era un traghetto".