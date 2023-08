Antimafia, "finalmente una vacanza senza scorta": gaffe Colosimo. La replica

Antimafia, la presidente di Commissione Chiara Colosimo difende la vacanza postata sui social: "Nessuna gaffe nè pericolo"

Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare antimafia, mette “una pezza” alla gaffe clamorosa che ha fatto divampare la polemica in rete dopo alcune foto postate sulla sua pagina fb.

Nel post infatti, la deputata di Fratelli d’Italia insieme al futuro marito, scriveva “Come potrebbero bastare le foto? Per ogni istante vissuto con te. Finalmente una vacanza, finalmente con te. Quasi pronti a ricominciare, pronta al SI!”, geolocalizzando le foto nella città di Symi.

Tra gli utenti molti hanno fatto gli auguri alla coppia ma qualcuno ha commentato: "Però, se voi che siete i nostri rappresentanti vi fate le vacanze in Grecia, che immagine date della nostra Italia!!!!".

Insomma, le foto dei futuri sposi, felici al largo del Dodecaneso in Grecia, hanno suscitato le invidie di molti utenti, per poi tramutarsi in sconcerto quando la presidente antimafia ha risposto al commento di un utente rimarcando: “Avevo bisogno di qualche giorno senza la scorta”.

Al che, alcuni hanno fatto notare - riporta La Presse - che potrebbe non essere appropriato, per una persona ritenuta esposta a rischi di attentati a causa del ruolo che ricopre, rivelare su Facebook la propria posizione e di essere senza scorta. Allora la deputata si è difesa dicendo che il post era stato pubblicato “a vacanze terminate; quindi, nessuna gaffe e nessun pericolo”, precisando di essere già tornata in Italia: “Grazie a tutti, sono già al lavoro“, ha scritto.

Infine, l’esponente di FdI ha chiarito di non aver mai fatto alcun riferimento alla propria scorta – la cui presenza all’estero non è prevista dal protocollo, viene spiegato da fonti parlamentari.