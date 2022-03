Balenciaga, lo stilista Demna dedica il défilé all'Ucraina

Guerra Russia Ucraina, Balenciaga sfila nel segno del "coraggio e della resistenza". L'omaggio di Demna

Lo stilista di Balenciaga, Demna Gvasalia, georgiano per via paterna, nato da madre russa (da dicembre non usa più il cognome in ambito lavorativo), ha reso la passerella un omaggio all'Ucraina. La sfilata al Bourget, a Parigi, si è colorata di giallo-blu, con le modelle e i modelli immersi in una bufera di neve mentre si muovevano in mezzo al vento - con simulato fare attento - su un finto manto innevato.





Demna ha accolto gli ospiti con una maxi t-shirt con la bandiera ucraina. Sulle sedute, inoltre, ad aspettarli c'era un messaggio introduttivo allo show firmato dallo stilista: “La guerra in Ucraina ha scatenato il dolore di un trauma del passato che porto con me fin dal 1993, quando la stessa cosa è successa nel mio Paese natale e io sono diventato per sempre un rifugiato. Per sempre perché è qualcosa che resta con te. La paura, la disperazione, la consapevolezza che nessuno ti vuole”.

Balenciaga, lo show "assurdo" ma essenziale

La mente creativa della maison nella sua lettera ha spiegato l'importanza significativa, anche in un contesto come quello attuale, rispetto al quale la fashion week "sembra qualcosa di assurdo", che il défilé conserva.

“Ho pensato", confessa Demna, "per un momento, di cancellare lo show a cui io e il mio team abbiamo lavorato a lungo, e che stavamo tutti aspettando".

"Poi ho realizzato - continua - che annullarlo avrebbe significato arrendersi, consegnarsi al male che mi ha già fatto soffrire così tanto per quasi trent’anni. Ho deciso che non posso piangere sacrificare parti di me a questa guerra egocentrica senza senso”.

Da qui la scelta di far avanzare i modelli e le modelle nella neve, trasportando grandi borse simili a sacchi dell’immondizia, riempiti con i propri averi: "Questo show non ha bisogno di spiegazioni. È dedicato al coraggio, alla resistenza e alla vittoria dell’amore e della pace'”.

