Benetton, la nuova collezione incontra l'arte di Jean-Charles de Castelbajac

JCCxUCB, la nuova capsule di Jean-Charles de Castelbajac per Benetton

Jean-Charles de Castelbajac, il celebre stilista francese, incontra lo stile di United Colors of Benetton, il brand italiano con cui lancia una capsule, JCCxUCB, disponibile in store e online. La collezione, spiega il designer, vuole racchiudere i valori condivisi da entrambi, per “ridefinire una politica umana”.

“Proprio per questo, con la mia prima capsule per United Colors of Benetton, ho voluto parlare d’amore, unità, famiglia. Di valori che un marchio come Benetton e lo stile di Jean-Charles de Castelbajac condividono. È la prima volta che l’artista Castelbajac incontra lo stilista Jean-Charles all’interno della collezione di Benetton. È una capsule storica per me. Ed è un’ode all’amore: è una collezione che vale come un rinascimento, che vuole dare speranza. L’ho chiamato In love we trust, parafrasando il motto degli Stati Uniti, In God we trust. Amo giocare con le parole e con la moda, perché la moda è l’espressione di mille parole”.

“Le basi del brand sono basic – continua de Castelbajac – io volevo creare una collezione di pezzi classici, da portare ogni giorno”. Tra i capi realizzati dallo stilista ci sono maglie, pullover, denim, trench e poncho per bambini: il tutto arricchito con dettagli colorati tipici del suo stile.



