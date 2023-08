Bianca Balti, la figlia 16enne è rifatta? "E' bella, fatevene una ragione"

Bianca Balti difende la figlia su Instagram: "Ritocchini? Ha 16 anni. E' solo bella fatevene una ragione"

Bianca Balti difende a spada tratta la bellezza naturale della figlia Matilde di 16 anni. La ragazza nasce dall'amore con il fotogrado Christian Lucidi ma la relazione è finita proprio poco dopo la sua nascita. Inizialmente Matilde aveva scelto di vivere con il padre a causa della dipendenza dalle droghe della madre ma come conferma Bianca Balti su Instagram: "Dopo 7 anni trascorsi a Parigi con il papà si è trasferita da me a Los Angeles".





Matilde è già un piccolo fenomeno social e molti follower della modella sono interessati a sapere più su di lei. Tra questi è arrivata una domanda particolare: "Come hai vissuto che tua figlia Matilde abbia fatto dei ritocchini?"

"Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? - spiega Bianca Balti - Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione».

Bianca Balti: "Con Matilde la mia vita è completa"

Per Bianca Balti la scelta della figlia di vivere con il padre è stato un evento traumatico ma ora Matilde ha cambiato idea il loro rapporto è decisamente migliorato: “E’ stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni. Ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi - aveva raccontato la modella nel podcast One more Time nel gennaio scorso - Adesso abbiamo un ottimo rapporto. E mi dice che non voleva vivere con me, perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”.