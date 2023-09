Boschi-Berruti, passione a Formentera. Ultimi baci sotto il sole - FOTO

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti avvinghiamenti e baci in bikini. Foto: settimanale Chi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti progettano le nozze ma entrambi aspettano la proposta dall'altro

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono sempre più innamorati come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi dei loro ultimi giorni di vacanza a Formentera. La coppia infatti è stata paparazzata tra baci, abbracci e sensuali splamate di crema condite da effusioni bollenti sotto l'ombrellone. La Boschi ha poi scelto un look da spiaggia piuttosto audare con maglietta nera aderente e slip bianco con una cinturina che le fa risaltare il fisico.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme ormai da tre anni e starebbero pensando alle nozze. La stessa deputata di Italia Viva aveva dichiarato a Chi qualche settimana fa: "Aspetto che lui me lo chieda, vorremmo anche dei figli". "La proposta di nozze? Anche io aspetto che la faccia lei! Ancora non c’è una data, ma vi faremo sapere", aveva replicato l’attore. "Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, c’è complicità. Pensiamo ai figli? Sì, li vorremmo", ha aggiunto la ex ministra.

Giulio Berruti aveva raccontato a Verissimo la prima notte con Maria Elena Boschi. "La sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati".