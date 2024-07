Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convolano a nozze, Belen in lacrime e...FOTO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convolano a nozze. Non hanno trattenuto le lacrime né il testimone Jeremias né la damigella Belen

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono finalmente sposati in una villa nei pressi di Firenze. Tutte le foto della cerimonia sono state condivise sui profili social della coppia. La sposa è stata accompagnata all'altare dal padre Gustavo Rodriguez mentre Ignazio l'aspettava commosso. Anche Belen Rodriguez in veste da damigella non è riuscita a trattenere le lacrime.





Cecilia Rodriguez ha indossato un abito bianco aderente con una profonda scollatura sulla schiena e un velo lunghissimo e svolazzante che ha creato un effetto scenografico nelle foto. Il testimone della showgirl è stato il fratello Jeremias, anche lui visibilmente emozionato, mentre i figli di Belen, Luna Marì e Santiago, hanno portato le fedi.





La sera prima delle nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno organizzato una cena intima per tutta la famiglia e l'ex ospite della casa del Grande Fratello, dove si sono conosciuti, ha dedicato una serata a sorpresa alla futura sposa, che ha ovviamente molto apprezzato il gesto.