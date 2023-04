Chi è Lorenzo Guerrieri, l'uomo che fa battere il cuore a Barbara Berlusconi

Una storia lunga dieci anni, Barbara Berlusconi sempre più innamorata di Lorenzo Guerrieri, ecco chi è

Archiviata la storia con il calciatore Alexandre Pato, nel 2013, Barbara Berlusconi ha intrapreso una relazione con Lorenzo Guerrieri. I due sono inseparabili e gelosi della loro privacy, infatti pochi dettagli si conoscono della vita del compagno della figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario.

Chi è Lorenzo Guerrieri il compagno di Barbara Berlusconi

Lorenzo Guerrieri è nato a Monza 33 anni fa. I due si sono conosciuti in un locale dove lui lavorava come barman per pagarsi gli studi in Economia e commercio. Da allora le presentazioni in famiglia, la nascita del primo figlio e l’inizio di una storia che è stata poi arricchita dal loro terzogenito. I primi due figli di Barbara, Alessandro ed Edoardo di 14 e 12 anni, sono nati dalla precedente storia con Giorgio Valaguzza.

Lorenzo Guerrieri dal 2004 al 2009 ha frequentato il liceo scientifico Frisi, a Monza. Dopo aver conseguito il diploma si è iscritto all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove ha studiato dal 2009 al 2014 e si è laureato in Economia ed amministrazione d'impresa.

LEGGI ANCHE: Barbara Berlusconi scatenata: quei mini-shorts hanno fatto sognare il web-FOTO

Nel 2015, quasi subito dopo aver conseguito la laurea, Lorenzo Guerrieri ha iniziato a lavorare presso la società di consulenza Deloitte. Dopo poco più di un anno, nel 2016, è diventato Manager, ruolo che ha ricoperto fino al 2020. Nel luglio dello stesso anno, il compagno di Barbara Berlusconi, ha fondato l'azienda DOMYA.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri hanno tre figli: Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto. Il primo è nato dopo tre anni di fidanzamento, nel 2016; il secondo nel 2018. Il più piccolo è venuto al mondo da poco, il 20 novembre 2021.