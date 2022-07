Chiara Ferragni come 'Madre Natura', infiamma Parigi - FOTO

Come 'Madre Natura', Chiara Ferragni da Parigi infiamma Instagram con i suoi scatti senza veli



Continua il carosello sensuale di Chiara Ferragni. Direttamente dalla Puglia, dove ha seguito alcune esibizioni live di Fedez, l'imprenditrice digitale è volata a Parigi, per presenziare la Fashion Week dedicata all’Haute Couture.



Appena arrivata, Chiara Ferragni ha subito sfoggiato, in occasione della sfilata di Philosophy, un reggiseno formato solo da una sottile rete di brillanti dall'effetto vedo e non vedo coperto da una cascata di estention bionde e un gilet nero corto abbinato ad un paio di pantaloni sempre neri ma lucidi: un abbinamento che non è passato inosservato.

Sopratttuto, la chioma bionda e fluente è piaciuta molto all'influencer, tanto che ha deciso diposare senza veli, indosando solo un paio di slip bianchi di pizzo e labbra laccate di rosso scarlatto. Ecco, Chiara Ferragni ha scritto, sotto la gallery in questione: "Mother Nature vibes", inevitabile la pioggia di cuori e commenti a seguire.