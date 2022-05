Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 11 maggio 2022

Oggi 11 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alessandro Cattelan

Nato a Tortona l'11 maggio 1980, oggi compie 42 anni

Alessandro Cattelan è un conduttore televisivo e radiofonico. Ha iniziato la carriera a MTV per poi esplodere a X Factor e Radio Deejay. Nel settembre 2021 ha condotto per due serate su Rai 1 il programma televisivo Da grande e attualmente è presentatore all'Eurovision Song Contest a Torino.

Laetitia Casta

Nata a Pont-Audemer l'11 maggio 1978, oggi compie 44 anni

Laetitia Casta è una supermodella e attrice francese. Come modella ha posato per brand come Victoria's Secret, H&M e Guess. Ha presentato il Festival di Sanremo 1999 insieme a Fabio Fazio. E' stata fidazata di Stefano Accorsi.

Filippo Facci

Nato a Monza, l'11 maggio 1967, oggi compie 55 anni

Filippo Facci è un giornalista e opinionista. Inviato speciale per Libero, tra le sue collaborazioni conta anche l'Unità, La Repubblica, Il Tempo e Grazia. Spesso ospite in TV, nel 2012 ha condotto il talk In Onda su La7 con Natascha Lusenti.

Valentino

Nato a Voghera l'11 maggio 1932, oggi compie 90 anni

Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino, è uno stilista e creatore dell'omonimo marchio di moda, nato nel 1959 e che ha poi abbandonato nel 2007

Alessandro Besentini

Nato a Milano l'11 maggio 1971, oggi compie 51 anni

Alessandro Besentini è un attore e comico che fa parte del duo Ale e Franz, formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig.

