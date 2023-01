Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 18 gennaio 2023

Oggi 18 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Iva Zanicchi

Nata a Ligonchio il 18 gennaio 1940, oggi compie 83 anni

Iva Zanicchi è una cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica. Ha vinto tre volte il Festival di Sanremo con Non pensare a me (1967), Zingara (1969) e Ciao cara come stai? (1974) diventando così la donna ad aver vinto più volte la manifestazione. In TV viene ricordata soprattutto per Ok, il prezzo è giusto. Nel 2021 è opinionista per l'Isola dei Famosi ed è stata eurodeputata per Forza Italia e Il Popolo delle Libertà.

Pep Guardiola

Nato a Santpedor il 18 gennaio 1971, oggi compie 52 anni

Josep Guardiola Sala, detto Pep, è un ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista, e oggi allenatore del Manchester City. Da giocatore ha vinto con il Barcellona 6 campionati, 2 Coppe di Spagna, 4 Supercoppe spagnole, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa delle Coppe oltre all'oro olimpico con la Nazionale spagnola. Da allenatore ha vinto con i catalani 3 campionati, 2 Coppe di Spagna, 3 Supercoppe spagnole, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe del mondo per club. Con il Bayern Monaco vince 3 campionati tedeschi, 2 Coppe di Germania, 1 Supercoppa europea e 1 Coppa del mondo per club. Con il City ha vinto 4 Premier League, 1 FA Cup, 4 League Cup e 2 Community Shield.

Thomas Raggi

Nato a Roma il 18 maggio 2001, oggi compie 22 anni

Thomas Raggi è un chitarrista e componente come chitarrista della ban dei Maneskin, con cui vince X Factor nel 2017 e nel 2021 prima il festival di Sanremo con il brano "Zitti e Buoni" e poi l'Eurovision Song Contest.

Kevin Costner

Nato a Lybwood il 18 gennaio 1955, oggi compie 68 anni

Kevin Michael Costner è un attore, regista, produttore cinematografico e musicista statunitense. Si fa conoscere dal grande pubblico con film come Fandango (1985) e Gli intoccabili (1987) per poi vincere l'Oscar come miglior regista e miglior film con Balla coi lupi (1990). Altri suoi film famosi sono Robin Hood - Principe dei ladri, Guardia del corpo e Un mondo perfetto. E' poi produttore e interprete nella serie TV Yellowstone.