Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 2 maggio 2022

Oggi 2 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazioni e spettacolo. Ecco maggiori informazioni su vita privata e carriera dei più noti:

Francesco Facchinetti (Dj Francesco)

Nato a Milano il 2 maggio 1980, compie oggi 42 anni

Francesco Facchinetti è un cantautore, presentatore e imprenditore, figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti. Ad inizio carriera si faceva chiamare Dj Francesco ma dal 2006 ha scelto semplicemente il nome Francesco. Diventato famoso con “la canzone del capitano”, nel tempo si è concentrato sulla televisione e sulla sua attività di talent scout. E' sposato con Wilma Helena Faissol.

Scopri le ultime news su:

Donatella Versace

Nata a Reggio Calabria il 2 maggio 1955, oggi compie 67 anni

Donatella Versace è una stilista e sorella di Gianni Versace. Dopo che l'omonima maison è stata venduta a Michael Kors ha mantenuto il ruolo di capo progettista della linea di moda e detiene quote della società per 200 milioni di euro.

Scopri le ultime news su:

David Beckham

Nato a Londra il 2 maggio 1975, oggi compie 47 anni

David Beckham è un ex calciatore, modello, imprenditore e dirigente sportivo. In carriera ha vestito le maglie di Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy. Sposato con l'ex Spice Girl Victoria Adams oggi è proprietario della squadra di MLS Inter Miami.

Scopri le ultime news su:

Walter Sabatini

Nato a Masciano il 2 maggio 1955, oggi compie 67 anni

Walter Sabatini è un ex calciatore e dirigente sportivo. Appesi gli scarpini al chiodo si è fatto conoscere come direttore sportivo per club come Lazio, Palermo, Roma, Inter, Sampdoria, Bologna e Montreal Impact. Oggi è il ds della Salernitana.

Giorgio Cagnotto

Nato a Torino il 2 maggio 1947, oggi compie 75 anni

Giorgio Cagnotto è un ex tuffatore e allenatore, Dal 2000 è tecnico federale della nazionale italiana.In carriera tra i tanti riconoscimenti ha vinto due medaglie d'argento alle Olimpiadi e una medaglia d'oro agli Europei. E' il padre della tuffatrice Tania Cagnotto.

Leggi anche: