Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 28 dicembre 2022

Oggi 28 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Denzel Washington

Nato a Mount Vernon il 28 dicembre 1954, oggi compie 68 anni

Denzel Hayes Washington Jr. è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense. Ha vinto un premio Oscar come mgiliore attore non protagonista per Glory - Uomini di gloria (1989) e come attore protaonista in Training day (2001). Nel 2016 ha ricevuto il Golden Globe alla carriera. Viene ricordato anche per altri film come Grido di libertà (1987), Malcom X (1992), Hurrican - Il girdo dell'innocenza (1999), Il sapore della vittoria (2000), The Great Debaters - Il potere della parola (2007) e American Ganster (2007). Nel 2002 Washington ha debuttato alla regia con il film biografico Antwone Fisher.

Maggie Smith

Nata a Ilford il 28 dicembre 1934, oggi compie 88 anni

Dame Margaret Natalie Smith è un'attrice britannica. Ha vinto l'Oscar come miglior attrice per La strana voglia di Jean (1970) e attrice non protagonista per California Suite (1979). Tra le sue interpretazioni più famose si ricordano Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1986), Gosford Park (2001), Un tè con Mussolini (1999), Harry Potter (2001-2011) e Downton Abbey (2010-2016).

Jane Alexander

Nata a Watford il 28 dicembre 1972, oggi compie 50 anni

Jane Ana Alexander è un'attrice, conduttrice televisiva e modella britannica naturalizzata italiana. Esordisce al cinema con Le donne non vogliono più (1993) e poi in TV su Coming Soon Television (2001). E' conosciuta soprattutto per il suo ruolo in Elisa di Rivaombrosa e la conduzione di Mistero. Nel 2018 partecipa al Grande Fratello VIP.

Martina Melani

Nata a Firenze il 28 dicembre 1977, oggi compie 45 anni

Martina Melani è un'attrice che ha partecipato a film come Un tè con Mussolini (1998), Ma che colpa abbiamo noi (2002) ma è nota soprattutto per i suoi ruoli in Un posto al sole (2006-2008) e in Centovetrine (2011).