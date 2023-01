Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 28 gennaio 2023

Oggi 28 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Ainett Stephens

Nata a Ciudad Guayana il 28 gennaio 1982, oggi compie 41 anni

Ainett Mery Stephens Sifontes è una modella e personaggio televisivo venezuelana naturalizzata italiana. Ha ottenuto la fama in Italia per il ruolo di "gatta nera" nel Mercante in fiera nel 2006. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello VIP.

Nicolas Sarkozy

Nato a Parigi il 28 gennaio 1955, oggi compie 68 anni

Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa è un politico e avvocato francese. E' stato presidente della Francia dal 2007 al 2012. In precedenza era stato ministro delle Finanze nel 2004 e due volte ministro dell'Interno (2002-2004 e 2005-2007). Nel 2008 sposa Carla Bruni. Nel 2014 viene rieletto leader dell'UMP, diventato poi I Repubblicani, per poi ritirarsi dalla vita pubblica due anni dopo. E' stato accusato di corruzione in due diverse occasioni.

Gianluigi Buffon

Nato a Carrara il 28 gennaio 1978, oggi compie 45 anni

Gianluigi Buffon, detto Gigi, è un calciatore, di ruolo portiere, e capitano del Parma. Con la maglia della Juventus ha vinto 10 campionati di Serie A e uno di Serie B, 6 Coppe Italia, 7 Supecoppe italiane, 1 Coppa Uefa oltre a un campionato francese e una Supercoppa di Francia con il Paris Saint Germain. E' stato campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana. E' stato il primo portiere a vincere il Golden Foot. Divorziato da Alena Seredova ha avviato nel 2014 una relazione con Ilaria D'Amico.