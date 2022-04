Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 aprile 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 aprile 2022

Oggi 30 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazioni e spettacolo. Ecco maggiori informazioni su vita privata e carriera dei più noti:

Federica Fontana

Nata a Monza il 30 aprile 1977, compie oggi 45 anni

Federica Fontana è una showgirl ed ex modella. Dal 2001 al 2006 ha condotto con Alberto Brandi il programma Guida al campionato. Ha posato senza veli con Fernanda Lessa per il calendario di GQ e per quello di Controcampo. Nel 2021-22 è torna in TV come ospite di Pressing - Prima serata su Rete 4 e di Pressing su Italia 1. Sposata con un produttore pubblicitario, ha due figli.

Alessandro Barbero

Nato a Torino il 30 aprile 1959, compie oggi 62 anni

Alessandro Barbero è uno storico specializzato in storia del medioevo e militare e professore ordinario di Storia medievale al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. In TV partecipa come divulgatore a programmi come Superquark e conduce a.C.d.C su Rai Storia.

Scopri le ultime news su:

Lars Von Trier

Nato a Copenaghen il 30 aprile 1956 compie oggi 58 anni.

Lars Von Trier è un regista e sceneggiatore danese diventato celebre per il suo stile anticonformista e innovativo. Insiene a Thomas Vinterberg ha fondato il movimento Dogma 95. Tra i suoi film più famosi figurano Melancholia, Dogma e Nymphomaniac.

Alan Friedman

Nato a New York il 30 aprile 1956, compie oggi 58 anni.

Alan Friedman è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo statunitense. Durante la sua esperienza al Financial Times di Londra dal 1979 al 1993, di cui è stato anche corrispondente a Milano, ha vinto per ben quattro volte il British Press Award. Tra i suoi scoop più celebri c'è lo scandalo Iran-Gate.

Scopri le ultime news su

Leggi anche: