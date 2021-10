Barbero sempre attaccato da quando si è dichiarato contro il Green Pass

Non so cosa abbia detto Alessandro Barbero. Se ha offeso le donne, ha sbagliato, certamente. Ma non è su questo che voglio soffermarmi. Stupisce come stiano attaccando ormai da mesi e in ogni modo Barbero, da quando ha osato mettere in discussione l'infame tessera verde e, dunque, il regime di verità dominante che fino a quel momento lo aveva celebrato come proprio intellettuale di riferimento. Quello stesso regime di verità dominante ora ha simbolicamente espulso Alessandro Barbero dai propri perimetri, dichiarandogli guerra. Quasi sempre, se i cani al guinzaglio ti abbaiano, vuol dire che hai ragione. E Barbero ha ragione. Non sull'uscita circa le donne, che era senz'altro fuori luogo, ma sulla opposizione alla infame tessera verde della discriminazione e del controllo biopolitico totale e totalitario.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).