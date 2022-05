Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 4 maggio 2022

Oggi 4 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazioni e spettacolo. Ecco maggiori informazioni su vita privata e carriera dei più noti:

Jorge Lorenzo

Nato a Palma di Maiorca il 4 maggio 1987, oggi compie 35 anni

Jorge Lorenzo è un ex pilota motociclistico che ha lasciato l'attività agonistica nel 2019 per intraprendere per breve tempo il ruolo di colladautore in Yamaha. In carriera ha vinto cinque titoli iridati (3 in MotoGB, 2 nella categoria 250).

Rocco Siffredi

Nato a Ortona il 4 maggio 1964, oggi compie 58 anni

Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano, è un attore e registra pornografico, ex modello e personaggio televisivo. La sua carriera nell'hard è iniziata nel 1984 e sebbene abbia più volte dichiarato di voler concludere l'attività ancora non ha smesso. Ha fondato la sua casa di produzione Rocco Siffredi Production e una scuola a Praga.

Renato Vallanzasca

Nato a Milano il 4 maggio 1950, oggi compie 72 anni

Renato Vallanzasca è un criminale a capo dell'omonima banda autore di diverse rapine a mano armata con omicidi e sequestri di persona. Complessivamente è stato condannato a 4 ergastoli e 295 anni di reclusione. Durante la detenzione è stato spesso protagonista di rivolte e clamorose evasioni.

Stefano Sollima

Nato a Roma il 4 maggio 1966, oggi compie 56 anni

Stefano Sollima è un regista figlio di Sergio Sollima. E' conosciuto per serie TV di successo come Romanzo criminale, Gomorra, ZeroZeroZero e film come Sicario: Day of the Soldado, Suburra e ACAB - All Cops Are Bastards.

