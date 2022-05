Compleanni oggi: i compleanni VIP del 5 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 5 maggio 2022

Oggi 5 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazioni e spettacolo. Ecco maggiori informazioni su vita privata e carriera dei più noti:

Massimo Cacciari

Nato a Venezia il 5 maggio 1944, oggi compie 78 anni

Massimo Cacciari è un filososo, saggita, politico, politico e accedemico. Laureato in Filosofia all'Università degli Studi di Padova è tra gli opinionisti più discussi nel panorama dell'informazione italiano. E' stato anche sindaco di Venezia da 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010.

Serse Cosmi

Nato a Perugia il 5 maggio 1958, oggi compie 64 anni

Serse Cosmi è un ex calciatore e allenatore italiano. E' conosciuto soprattutto per la sua prima esperienza in Serie A con il Perugia e per aver raggiunto la prima qualificazione in Champions League nella storia dell'Udinese. Nel 2021 non è stato confermato sulla panchina del Crotone.

Adele

Nata a Londra il 5 maggio 1988, oggi compie 34 anni

Adele Laurie Blue Adkins, meglio conosciuta solo come Adele, è una cantautrice britannica. Dopo l'esordio con l'album 19 in pochi anni diventa tra le artiste più riconosciute al mondo con milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha anche vinto l'Oscar per per la migliore canzone con Skyfall e nello stesso anno è stata insignita dell'onorificenza di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico.

Enzo Miccio

Nato a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio 1971, oggi compie 51 anni

Enzo Miccio è un conduttore televisivo. Inizialmente si è occupato di organizzazione di matrimoni ma nel 2005 esordisce in TV con Wedding Planners. Nel 2009 passa alla conduzione di Ma come ti vesti? con Carla Gozzi. Nel 2022 sostiuisce Costantino della Gherardesca nella seconda metà della nuova stagione di Pechino Express.

Alessandra Sardoni

Nata a Roma il 5 maggio 1964, oggi compie 58 anni

Alessandra Sardoni è una giornalista e conduttrice televisiva. Ha iniziato la sua carriera a Mediaset e nell'edizione di Napoli de La Repubblica. Su La7 conduce Ominbus e nell'estate del 2014 anche In Onda.

Emanuele Giaccherini

Nato a Bibbiena il 5 maggio 1985, oggi compie 37 anni

Emanuele Giaccherini è un ex calciatore. In carriera ha militato in Cesena, Juventus, Sunderland, Bologna, Napoli e Chievo Verona. Con la maglia della Nazionale ha raggiunto il secondo posto agli Europei 2012 e il terzo alla Confederation Cup 2013. Nell'estate 2021 ha ufficializzato l'addio al calcio giocato.

