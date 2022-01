Cacciari fa la terza dose, ira dei No Vax. "Traditore, ci hai preso in giro"

Cacciari fa la terza dose. Attacchi da tutti: favorevoli e contrari

Massimo Cacciari è finito nella bufera. In un solo colpo è riuscito a scontentare sia i No Vax che i Sì Vax. Il filosofo, dopo essere stato in prima linea nell'attacco al governo per la decisione di introdurre il Green Pass, denunciando - si legge sul Corriere della Sera - l'emergenza infinita, adesso ha cambiato totalmente versione con una dichiarazione chiara e inequivocabile che ha lasciato di stucco tutti quelli che lo sostenevano perchè contrari al vaccino. Cacciari ha dichiarato: "Ho fatto la terza dose. Io sono come Socrate, i filosofi rispettano le leggi". Ma la frase ha scatenato a quel punto l'ira, oltre che dei No Vax, anche di quelli favorevoli al vaccino.

Dopo le sue parole e la terza dose - prosegue il Corriere - Cacciari è stato derubricato sul web da apostolo della verità a traditore dai postulatori No vax e ha sollevato obiezioni anche nell’altro campo per il suo parallelismo con Socrate. Come a dire: la cicuta che toccò in sorte al filosofo ateniese è il vaccino di oggi con la differenza che la prima uccide e il secondo salva la vita. "Ricordo a Cacciari che Socrate ha scelto di morire proprio per non abdicare al suo profondo credo etico che gli imponeva la ricerca della verità" sottolinea un utente.

