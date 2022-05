Compleanni oggi: i compleanni VIP del 6 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 6 maggio 2022

Oggi 6 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Andrea Scanzi

Nato ad Arezzo il 6 maggio 1974, oggi compie 48 anni

Andrea Scanzi è un giornalista, opinionista e conduttore televisivo. In carriera ha scritto per Il mucchio selvaggio, Il Manifesto, Il Riformista, L'Espresso, Panorama, Grazia e Donna Moderna, La Stampa e oggi a Il Fatto Quotidiano. Durate l'epidemia di Covid 19 è diventato il giornalista italiano con più interazioni social. Spesso ospite di talk show di carattere politico e sport, dal 2020 conduce su Loft il programma Amici fragili.

Tony Blair

Nato a Edimburgo il 6 maggio 1953, oggi compie 69 anni

Tony Blair è un politico britannico e primo ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007. Viene ricordato per l'intervento in Kosovo negli Anni 90 e le guerre in Afganistan e Iraq. Fino al 2015 è stato inviato per la pace nel Quartetto per il Medio Oriente su mandato dell'ONU, Ue, USA e Russia .

George Clooney

Nato a Lexington il 6 maggio 1961, oggi compie 61 anni

George Clooney è un attore americano, regista, produttore e sceneggiatore cinematografico. Diventato famoso per il ruolo del medico Doug Ross in ER - Medici in prima linea, viene ricordato per i ruoli in Batman & Robin nella trilogia composta da Ocean's Eleven, Twelve e Thirteen. Nel 2006 ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Syriana.

Barbara Carfagna

Nata a Roma il 6 maggio 1969, oggi compie 53 anni

Barbara Carfagna è una giornalista e conduttrice televisiva. Conduce il TG1 e sempre per Rai 1 è autrice e conduttrice di Codice: la vita è digitale, CodiceBeta, il Podcast di RadioRai sull’innovazione e la rubrica digitale INFOSFERA.

