Cristina Scuccia, il desiderio proibito dell'ex suora: rivelazione all'Isola

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: l'ex suora dopo il coming out in diretta ha ammesso di avere un forte desiderio di maternità

Cristina Scuccia non smette di stupire. Da quando si è calata nel ruolo di naufraga all'Isola dei Famosi, l'ex suora è diventata la vera protagonista del reality tra confessioni scioccanti e rivelazioni. Scuccia ha ufficialmente fatto coming out durante il programma ma in passato ha avuto esperienze anche con gli uomini, come dimostra il racconto del suo ex fidanzato prima di entrare in convento.

Cristina Scuccia: "Ho sognato un neonato e questo mi ha lasciato un forte desiderio di maternità"

Detto questo, la vincitrice di The Voice si è lasciata nuovamente andare ai sentimenti durante una puntata di Radio Isola, il format che l'altro concorrente Marco Mazzoli ha creato per occupare il tempo su Play Tosta. Scuccia aveva già dichiarato di avere una persona amata che l'aspetta in Spagna e ieri ha detto di provare un forte desiderio di maternità.

"Ci sono progetti?", le ha chiesto Mazzoli incuriosito dalla relazione. "Ti dico solo che questa notte, proprio perché l'Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato", ha confessato Cristina Scuccia. "Quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio e questa cosa mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande", ha ammesso la naufraga. L'età poi è quella giusta (compirà 35 anni il prossimo 19 agosto): "Si, mi sento pronta".