Dal bancone di Striscia alla tv: la carriera di Emanuela Aurizi- Com'è oggi

Chi è la "velona" Emanuela Aurizi

Molti telespettatori ricorderanno le Velone, la versione più "abbondante" delle tradizionali Veline. Una di queste, Emanuela Aurizi, ha conquistato il cuore degli italiani. Eletta come Velona nel 2005, è poi tornata nella trasmissione di Antonio Ricci nel 2015.

La donna aveva già esordito in televisione negli anni Novanta in alcune fiction di successo come "Le Ali Della Vita". Seguono le parti per i film del Cinema: Febbre Da Cavallo – La Mandrakata di Carlo Vanzina, per esempio. Ma si tratta solo di una delle quaranta e oltre pellicole alle quali Emanuela Aurizi, ha preso parte. Nel 2016 ritorna sul Grande Schermo come Giada nel film di Sergio Castellito, “Fortuna”.