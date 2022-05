Damiano hot in versione "casalinga": la star dei Maneskin fa sognare le fan

Damiano dei Maneskin paparazzato a torso nudo, le foto fanno impazzire le fan

Damiano dei Maneskin che butta la pattumiera a torso nudo manda in visibilio i fan. La versione “casalinga” del frontman del gruppo romano resta sexy anche quando si tratta di “monnezza”. Paparazzato da “Chi”, Damiano David è stato immortalato vestito solo di pantaloni di felpa e sacchi della spazzatura.

Impegnato nella missione di portare i due sacconi neri verso gli appositi raccoglitori in strada, missione molto ma molto meno glamour di quella di cantare e ballare in hot pants o guépière come fa in concerto (e lo ha appena fatto all'Arena di Verona come a Coachella), Damiano è in ogni caso seducente.

Ma non è raro vedere la star romana a torso nudo, infatti fisico e tatuaggi li conosciamo tutti. Ma comunque, l'inaspettato scorcio di vita domestica rende il principe dei trasgressori un po' più "ragazzo della porta accanto".

Leggi anche: