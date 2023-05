Di Maio e la bella Alessia: tenerezze vista Vesuvio in attesa del Golfo. Foto

Di Maio innamorato: chi è la nuova fiamma dell'ex ministro?

Luigi Di Maio, fresco di nomina come inviato dell'Ue nel Golfo Persico, in attesa di iniziare il nuovo incarico si gode il sole di Napoli in compagnia della sua nuova fiamma Alessia D’Alessandro. "Chi" li ha immortalati durante la loro vacanza napoletana, che sembra una luna di miele. I due hanno partecipato, nel ponte primaverile, alle nozze dell’avvocato Gennaro Paipais, presidente dell’Unione giovani penalisti di Napoli: occasione ideale per dimenticare per qualche ora le accese polemiche degli avversari politici per la sua nomina a diplomatico (per cui percepirà, pare, uno stipendio vicino ai 13 mila euro al mese). Tre giorni di serenità all’Hotel Vesuvio di Napoli, il grande albergo sul lungomare partenopeo dove l’ex esponente Cinquestelle è giunto sabato scorso accompagnato da 4 uomini e due macchine della scorta.

È qui - riporta Chi - che sono stati ospitati tutti gli invitati alla cerimonia, compreso il cantante Gigi D’Alessio, anche lui testimone degli sposi come Di Maio. Alessia D’Alessandro, la bella trentatreenne che da qualche mese fa coppia fissa con l’ex ministro (il cui legame con la giornalista Virginia Saba è giunto al capolinea a dicembre), è arrivata invece da sola: forse da Agropoli, nel Cilento, dove vive la mamma tedesca Beatrice, compagna da tempo del principe Angelo Granito di Belmonte, proprietario di Punta Licosa e di molto altro a Santamaria di Castellabate. La nuova coppia dovrà fare i conti con una serie di viaggi molto impegnativi, se tutto andrà bene e Di Maio il primo giugno diventerà il primo inviato speciale dell’Ue nel Paesi arabi: a questo punto la bella Alessia (di cui si dice sia anche molto ambiziosa) resterà a Roma o seguirà il suo nuovo Principe azzurro in giro per il mondo? Lo scopriremo presto.