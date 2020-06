Donna Moderna: l'Estetista Cinica va in copertina

Donna Moderna, il magazine del Gruppo Mondadori diretto da Annalisa Monfreda, ha scelto come volto della copertina di questa settimana Cristina Fogazzi, l’imprenditrice digitale conosciuta a tutte come L’Estetista Cinica.

Con il suo spirito coinvolgente, empatico, onesto e la sua sincera professionalità, in meno di cinque anni è riuscita a diventare il punto di riferimento per le donne in fatto di estetica.

Cristina Fogazzi ha rivoluzionato il modo di parlare di bellezza alle donne e con tutta la sua autenticità si racconta sulle pagine di Donna Moderna, diventando protagonista esclusiva anche di uno shooting di moda e per la prima volta è volto di copertina di un giornale femminile italiano.





La sua storia, i suoi consigli di beauty, la sua travolgente sincerità saranno anche protagoniste di un appuntamento imperdibile insieme alla direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda: un evento in diretta streaming in multicast sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook del magazine, in programma giovedì 4 giugno alle ore 15.00. La diretta con L’Estetista Cinica sarà disponibile anche on demand sui social e sul sito.

“Con questo numero, torniamo a scattare foto di copertina dopo il lockdown. E lo facciamo con Cristina Fogazzi, una imprenditrice che rappresenta il simbolo della ripartenza. Perché ha la capacità di rinnovare continuamente la sua attività. Perché ha dimostrato che si può fare business nel mondo della bellezza dicendo la verità alle donne, senza farle sentire inadeguate. E più in generale perché la sua storia racconta che, se si ha a cuore il benessere dei propri dipendenti, si arriva lontano", dichiara Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna.

Come spiega a Donna Moderna, Cristina Fogazzi si è autoproclamata “cinica” quando ha iniziato a fare ciò che nessuno osava nel settore dell’estetica in cui operava da tempo, ossia raccontare la verità in fatto di creme e trattamenti: «Facevamo l’opposto di ciò che detta il business dell’estetica. Accoglievamo le clienti senza farle sentire inadeguate o in colpa per i loro inestetismi. Al tempo stesso dicevamo la verità sull’efficacia dei trattamenti. E funzionava. Poi questo modo di comunicare l’ho messo in Rete: è nato il blog dell’Estetista Cinica».

Dal 2016 ha iniziato a dare consigli di bellezza anche alle lettrici di Donna Moderna in una rubrica di beauty tips.

Ha inoltre pubblicato in collaborazione con il dottor Enrico Motta il libro Guida cinica alla cellulite, che è stato appena ripubblicato con una nuova veste grafica e in un’edizione aggiornata negli Oscar Bestsellers (Mondadori).

Nell’intervista con Donna Moderna, Cristina Fogazzi parla anche del futuro della sua azienda e del valore del territorio dal punto di vista imprenditoriale: lei, infatti, produce i suoi prodotti nel bresciano dove è nata e vive. «Qui ci sono i miei amici. E qui si trova la parte produttiva». E sottolinea: «Questa non è solo la mia azienda, è la mia storia».

Ha dimostrato attenzione e responsabilità nei confronti di questo territorio anche durante i mesi di lockdown quando, come racconta al magazine diretto da Annalisa Monfreda, ha promosso piccole attività di quartiere con semplicità e spontaneità.

Il suo modo di fare impresa riflette la sua personalità e va contro ogni regola imprenditoriale tradizionale, non senza critiche. «Così pare. Ma se per diventare un certo tipo di imprenditrice mi si chiede di tradire il tipo di persona che ho scelto di essere, non mi sta bene. Rimarrò un’imprenditorina. Intanto, però, sono stata sulla copertina di Donna Moderna», conclude la Cinica.

