Ecco chi è Alessia D'Alessandro, la nuova fiamma di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio è di nuovo innamorato? Secondo i rumors Alessia D'Alessandro è la nuova fidanzata

Venezia potrebbe essere per Luigi Di Maio la città del cuore. L'ex ministro del Lavoro e degli Esteri negli ultimi governi Conte e Draghi, che dopo aver perso il posto nell’esecutivo e in Parlamento, è stato visto in compagnia di quella che i rumors dicono essere la sua nuova fiamma Alessia D’Alessandro.

Di Maio, la rottura con Virginia Saba l'ex ministro l'aveva smentita molte volte

Alla fine dello scorso anno, molte voci tra cui Dagospia avevano dato per finita la storia fra Luigi Di Maio e Virginia Saba, iniziata nel 2019, i due si sarebbero lasciati di comune accordo. Da tempo circolavano storie sulla presunta crisi del loro rapporto. Luigi e Virginia si erano conosciuti durante un pranzo elettorale e per tre anni hanno fatto coppia fissa, con tanto di paparazzate in vacanza al mare, foto insieme sui social e voci di una imminente gravidanza.

Però i sospetti di una rottura fra Luigi Di Maio e Virginia Saba sono iniziati da aprile 2022, quando lei aveva smesso di condividere scatti di coppia: segnale che era stato subito colto dai sempre attenti cronisti di gossip. All'epoca però Di Maio aveva negato: "Continuiamo a stare felicemente insieme e conviviamo".

Chi è Alessia D'alessandro

Ora, sembrerebbe che nel cuore di Luigi Di Maio ci sia l'ex modella Alessia D'Alessandro, già candidata appena 28enne alle politiche del 2018 per i 5S nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno.