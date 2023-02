Elodie e la confessione sul suo rapporto con Maria De Filippi

Elodie torna a parlare del suo speciale rapporto con Maria De Filippi

Dopo molto tempo Elodie ha rotto il silenzio sulla sua esperienza ad Amici, il programma di Maria De Filippi. La cantante è tornata a parlare nello specifico del rapporto tra lei e Maria De Filippi.

Elodie è una cantante italiana nata a Roma nel 1990, è conosciuta dal grande pubblico per essere una delle pop-star più in vista e più seguite nel mondo della musica italiana.

Elodie ha il padre romano e la madre guadalupense. È cresciuta a Quartaccio, un quartiere di Roma, ma dopo la separazione dei suoi genitori si è trasferita a Lecce, dove ha lavorato per anni come cubista nei locali.

La svolta professionale è arrivata nel 2015, appunto con la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi che ha determinato la svolta nella sua vita, che le ha portato fama e successo e le ha dato l’occasione di dimostrare il suo talento.

Oggi Elodie è una delle cantanti italiane più famose nel mondo musicale e non solo e tutti sanno che deve gran parte del suo successo a Maria De Filippi, che anni fa ha creduto in lei e l’ha lanciata in tv da giovanissima, dandole così l’opportunità di formarsi e diventare la celebrità che è oggi. Dopo anni Elodie è tornata a parlare di quel periodo così determinante per la sua vita.

Nel corso del programma televisivo "Da noi… a ruota libera", striscia pomeridiana della domenica su Rai1 condotto da Francesca Fialdini e successivo a Domenica In, Elodie ha rilasciato una confessione importante che riguarda proprio la De Filippi, nel giugno del 2020.

"Lei è una grande osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi". Poi ha aggiunto qualcosa di ancora più importante: "Lei è una mamma. Ti osserva, ma tu sei libera di fare i tuoi passi. È stata più di una madre, giusta secondo i miei parametri". Da queste parole si comprende la grande stima che esiste tra Elodie e Maria De Filippi, un rapporto sincero e materno.