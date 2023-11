Elodie prima vera pop star italiana: la cantante-performer incoronata da GQ

Per GQItalia la cantante è la performer dell'anno. Dal palasport di Napoli al Mediolanum Forum è la regina del sold out

Per la rivista GQItalia Elodie è la performer dell'anno e lo annuncia oggi presentando la seconda cover dedicata ai GQ Men of The Year. Tra le personalità del mondo della musica, dello spettacolo, della cultura e dell'intrattenimento che per GQ Italia hanno maggiormente caratterizzato il 2023 grazie alla loro creatività, al loro stile e alla loro influenza c’è lei, Elodie.





Il suo primo tour nei palasport è partito venerdì 17 novembre da Napoli. Ai sold out già annunciati, si è aggiunto il tutto esaurito anche al Mediolanum Forum. Nell’intervista esclusiva a GQ Italia Elodie, parla di politica, del suo rapporto con la bellezza, del suo percorso di psicoterapia e delle critiche che riceve dagli uomini e dalle donne. «Agli hater sono abituata-afferma Elodie- sono il rovescio della medaglia della popolarità, che è un pacchetto che devi prendere tutto, con i suoi pregi e i suoi difetti. E poi credo che persone così piene di odio siano persone che soffrono tanto».

Elodie



Le dichiarazioni della cantante: "Oggi mi piaccio più dentro che fuori"

«Oggi mi piaccio più dentro che fuori, sento che posso permettermi di piacermi. Perché a un certo punto non capivo se mi piacevo solo esteticamente o come essere umano, dovevo capire. Le donne le guardo molto, mi piace tantissimo guardarle, anche se sono più belle di me, poi sai ci sono anche donne magari canonicamente meno belle, solo canonicamente, che però sono molto più interessanti, molto più sexy, più affascinanti, più intelligenti, si muovono in un certo modo».

«Secondo me c’è un problema serissimo che riguarda il pensare che la politica non sia dei cittadini ma solo di chi la fa. Io sono una cittadina, quindi, come tutti, ho il diritto di esprimere la mia opinione».

«La cura della salute mentale è importante, ma non solo per te, lo è soprattutto per il prossimo. Devi farlo per te, sì, ma anche per gli altri, perché non è che devi sfondare le persone che entrano nella tua vita, no? Non tutte le terapie sono giuste per tutti, non tutte le persone che incontri sono giuste, devi essere lucido e capire chi e quale tipo di terapia fa per te».