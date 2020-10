E.Marinella, centosei anni di storia nella collezione di cravatte Heritage

Simbolo della creatività e dell’eleganza sartoriale internazionale, se c’è una cosa che definisce E. Marinella dal 1914 è sicuramente la fantasia. Originale ma calibrata, mai urlata, ha reso le sue cravatte un dettaglio personale, apprezzato dagli uomini di tutto il mondo. Lo ha fatto fin dalle origini, oltre un secolo fa, quando la passione per i classici brit del fondatore don Eugenio Marinella, si trasformava in finezza italiana impeccabilmente riconoscibile.

Da allora nel setificio inglese dove ancora oggi vengono prodotti i tessuti di tutte le cravatte E. Marinella, le fantasie sono sempre ottenute attraverso lo stesso procedimento: la serigrafia a mano. In questa lavorazione artigianale estremamente accurata c’è tutto lo spirito timeless del brand, il cui viaggio temporale è stato piuttosto scandito, decade dopo decade, dal variare di abbinamenti cromatici, proporzioni e soggetti sempre nuovi. Ed oggi, il meglio della creatività storica ispira in chiave contemporanea una nuova serie di cravatte d’autore in edizione limitata e in vendita solamente su emarinella.eu.

La maison napoletana oggi ripercorre e celebra il meglio della sua storia con la Collezione Heritage, un omaggio agli stili del passato nello spirito del presente. Ventitré fantasie suddivise in due linee, Heritage per l’appunto, e Heritage rétro. La prima propone disegni grandi con colori brillanti, soggetti particolari per chi ama distinguersi con grinta; la seconda riporta ai tessuti madder, in un equilibrio di toni tenui e sfumature calde. Morbide e flessuose, quasi vellutate al tatto, tutte le cravatte Heritage hanno una dimensione standard di 8,5 cm x 148 cm, ma come da tradizione possono essere realizzate su misura in base alle richieste del cliente.

“La nuova linea Heritage è la sintesi della nostra storia, la nostra filosofia, le stampe che ci hanno accompagnato in 106 anni di attività. È una ricerca di antichi disegni, le icone che sono state il cuore del nostro stile”, spiega Maurizio Marinella, amministratore delegato. Il progetto si divide in due parti, Heritage e Heritage Rétro, caratterizzata da disegni più scuri e polverosi, quasi camosciati, che si adatteranno perfettamente anche alle giacche fantasia più difficili. Per certi versi, queste cravatte possono sostituire le vecchie cravatte di lana. Con queste linee offriamo un complemento a quelle giacche un po’ difficili che ogni tanto ci capitano”.

“Spesso mi chiedono come faccia E. Marinella a essere innovativo”, puntualizza Alessandro Marinella, quarta generazione dell’azienda. “Sicuramente grazie allo studio sempre attento di nuovi disegni e delle tecniche di lavorazione. Una di queste è il finissaggio. Siamo riusciti con la collezione Heritage a riprendere uno dei finissaggi più iconici del passato, simile al madder, che garantisce alla seta un tocco molto più morbido rispetto alle tecniche attuali”.