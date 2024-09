Fedez risponde a Tony Effe: "I bambini non si toccano". Chiara Ferragni: "Lasciatemi in pace"

Fedez risponde a Tony Effe: "I bambini non si toccano". Chiara Ferragni: "Lasciate in pace me e i miei figli"

Non si placa la guerra a colpi di dissing tra Fedez e Tony Effe. Questa volta però Chiara Ferragni, chiamata nuovamente in causa nella diatriba tra i due rapper, si è vista costretta a intervenire in prima persona. L'ultimo capitolo della vicenda è il lancio di "Chiara", un nuovo prezzo in cui Tony Effe tira in ballo anche i figli di Fedez, Leone e Vittoria.

"Hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi - canta l'ex Dark Polo Gang - Lucia ti do un consiglio, la vita è corta devi stare tranquillo, non assomigli a tuo figlio, l'hai chiamato Leone ma sei un coniglio". Tony Effe nella prima versione, ora rimossa da YouTube ma che comunque sta circolando sui social, aveva usato parole ancora più forti: "Tale padre tale figlio, non dovevi chiamarlo Leone ma coniglio".

Fedez questa volta ha deciso di rispondere tramite una storia su Instagram: "Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap, scarso nei valori". Lo stesso ha fatto Chiara Ferragni cercando di tirarsi fuori dallo scontro: "Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie".