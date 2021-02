Fenty addio, Lvmh chiude la linea di moda luxury di Rihanna

Fenty chiusa, la linea di moda non decolla nemmeno sul web

Fenty addio, Rihanna chiude la sua casa di moda, e la decisione arriva di comune accordo con il colosso francese Lvmh, che ne ha dato l'annuncio. Il brand di moda sui social era già inattivo dal primo mese del 2021, fermo a 1 mln di follower su Instagram, l’ultima collezione Fenty by Rihanna risale allo scorso novembre.

Fenty, secondo brand creato ex novo dal colosso francese, pensato per un target di consumatrici giovani e figlie dell'era digitale, non è riuscito a decollare, nemmeno sul web. @fenty non è mai riuscita a ottenere il riscontro commerciale di @fentybeauty, la linea di cosmetica, che su instagram è ormai a quota 10 mln di follower, o di Savage x Fenty, marchio che Rihanna gestisce con TechStyle Fashion Group.

La linea di moda fino allo scorso ottobre, come dichiarato dal direttore finanziario di Lvhm, era ancora in una fase di lancio, e oltre a una linea apparel completa, comprendeva un range di calzature, occhiali da sole, gioielli e accessori anche a-gender.