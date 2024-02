Ferragnez, Travaglio causa della crisi? Il giornalista: "Hanno fatto da soli"

Travaglio ritorna sul suo intervento a Muschio Selvaggio: "Non sono io la causa della separazione, lo scoop di Selvaggia Lucarelli ha trasformato nell'immaginario collettivo la Santa Chiara in Wanna Marchi"

Alcuni pensano che la goccia che ha portato alla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez sia stato l'intervento di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, noto podcast condotto dal rapper. In quell'occasione il giornalista aveva difeso Selvaggia Lucarelli, "nemica giurata" di Fedez, affermando che l'unico motivo per attaccarla sta nel fatto che aveva trasformato Chiara Ferragni nella nuova Wanna Marchi portando alla luce lo scandalo Pandoro gate.

Travaglio durante l'ultima puntata di Amori&Disaccordi sul Nove ha rigettato questa tesi argomentando così la sua posizione: "Ho detto una cosa che sanno tutti, lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro e sulle uova di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la "Santa Chiara" in Wanna Marchi".

"Non credo che ci si possa separare per così poco, - continua Travaglio - viviamo nell'era della superficialità ma non fino a questo punto. Ci sono di mezzo i bambini. Io ho detto una cosa che sanno tutti, lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficenza e poi sulle uova di pasqua ha trasformato nell'immaginario collettivo la Santa Chiara in Wanna Marchi, questo è quello che è successo".

Dopo la puntata di Muschio Selvaggio non è arrivata la replica di Fedez. "Che doveva dire, poveretto. - continua Travraglio - Credo che lo sappia anche lui, magari non va tanto d’accordo con la lingua italiana, ma sui media ci lavora e ci gioca. Credo sia consapevole del danno reputazionale, non per colpa di Selvaggia ma derivato dalle azioni di Chiara Ferragni, smascherate dalla Lucarelli. La colpa non è di Selvaggia, ma di Chiara, dell’influencer tra le più popolari al mondo con 30 milioni di follower. E anche su questo vedremo se sono tutti autentici o meno".

Per quanto riguarda la notizia della separazione, invece, Travaglio non intende commentare: "Mi sembra un'oscenità perché ci sono dei ragazzi di mezzo, non voglio nemmeno infierire su queste due persone in un momento di difficoltà".