Festival di Cannes, l'ex Miss India "stile Belen" sfila sul red carpet. FOTO

Festival di Cannes, l'ex miss India senza slip con il vestito trasparente

L’ex Miss India non lascia spazio all’immaginazione. Attrice tra le più rinomate di Bollywood (l’Hollywood indiana, ndr), attivissima sui social con oltre 14 milioni di follower solo su Instagram, Esha Gupta ha lasciato di sasso i fan presenti al red carpet del Festival di Cannes.

L'attrice, infatti, aveva uno spacco inguinale talmente esagerato da lasciar intuire che non indossasse degli slip. E, come se non bastasse lo spacco, il vestito era semitrasparente sul décolleté per mettere in mostra le sue generosissime forme. Un dress code che ha ricordato quello di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2012.

Look a parte, ieri sera 16 maggio, nonostante qualche polemica da parte di attrici e femministe contro l’organizzazione del festival che accoglie "uomini e donne che aggrediscono" (in riferimento a Johnny Depp uscito indenne dalle vicende processuali contro la ex moglie, e alla regista Maiwenn), l’ex Pirata dei Caraibi è stato il vero protagonista della serata ed è stato accolto trionfalmente dai suoi fan.