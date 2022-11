Francesco Totti e Noemi Bocchi prime prove di convivenza - FOTO

Francesco Totti e Noemi Bocchi prime prove di convivenza, paparazzati con un agente immobiliare

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono la coppia preferita dal gossip. Il settimanale Chi, in edicola domani 3 novembre, anticipa i nuovi scatti, dove i due stanno per visitare un appartamento a Roma Nord. Precisamente si tratta di un attico con super attico non lontano dal centro. Insieme a loro c'era anche Isabel, la figlia del capitano, e la figlia della compagna.



L'amore, ormai da un po' alla luce del sole, fra Francesco Totti e Noemi Bocchi, non solo va a gonfie vele, ma sembra che sua figlia Isabel abbia proprio una nuova amica. Come fa notare Chi, la bimba ha un'intesa con la figlia di Noemi. Ora, a quanto pare è arrivato il momento di fare un nuovo passo, quello di andare a vivere insime, proprio come testimoniano le immagini pubblicate dal settimanale, che rafforzano le voci sulle prove di convivenza.